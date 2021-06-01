О чем будет послание Конституционного Совета, рассказали Токаеву

Президент принял Председателя Конституционного Совета Кайрата Мами, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства был проинформирован о ходе подготовки очередного послания Конституционного Совета о состоянии конституционной законности в стране, которое будет оглашено на предстоящем совместном заседании Палат Парламента.

По словам Председателя Конституционного Совета, в этом важном документе обобщается практика конституционного производства, дается оценка состояния реализации конституционных норм в действующем законодательстве и практике его применения, исполнения решений Конституционного Совета, рассматриваются вопросы соблюдения и защиты конституционных прав и свобод граждан.

Кайрат Мами рассказал, что в этом году послание будет посвящено 30-летию Независимости. Совет планирует внести конкретные предложения, направленные на дальнейшее усиление верховенства права в стране.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Конституция является основой современной государственности Казахстана и достижений страны. Президент также отметил важную роль Конституционного Совета в деле претворения в жизнь положений Основного закона.