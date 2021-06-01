Полиция Алматы обратилась к водителям

1 июня 2021, 18:07
Фото: zakon.kz

Полиция Алматы обратилась с заявлением к участникам дорожного движения, сообщает zakon.kz.

В пресс-службе призывают водителей корректировать свой маршрут.

В связи с ремонтом дорожного полотна по проспекту Аль-Фараби, между пр.Достык и ВОАД - Сахариева, на указанном участке дороги затруднено движение автотранспорта в восточном направлении. Предположительно, ремонтные работы продлятся 10 дней, - отметили в ведомстве.

Водителей призывают заблаговременно корректировать маршрут движения и неукоснительно соблюдать ПДД.


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