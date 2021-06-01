Палестинцы призывают ко "Дню гнева" против Израиля

Правящее в секторе Газа движение ХАМАС призвало палестинцев провести "День гнева" против оккупации на Западном берегу реки Иордан, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Радио Sputnik, в этот день на палестинских территориях проводятся массовые митинги и протесты против проводимой Израилем политики.

Нападения поселенцев на наши города и деревни на Западном берегу, а также нападение на мечеть Аль-Акса наш народ встретит еще большим сопротивлением и конфронтацией, – говорится в заявлении.

Этот призыв прозвучал на фоне продолжающихся при посредничестве Египта переговоров между Израилем и ХАМАС об условиях долгосрочного прекращения огня.

Конфликт между Израилем и движениями "Хамас" и "Исламский джихад" обострился вечером 10 мая. В Израиле погибли 10 человек, в секторе Газа — 218.

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