Новый опасный штамм коронавируса обнаружили в Азии

На западе Японии, в городе Коби, у пациента обнаружили новый опасный штамм COVID-19, сообщает zakon.kz.

Как отмечает издание Газета.ру, 50-летний пациент обратился в медицинское учреждение 17 мая в связи со слабовыраженными болями в области живота.

После проведения ПЦР-теста было подтверждено наличие коронавируса. В результате исследования ученые выявили мутацию N501Y, характерную для британского штамма, а также мутацию E484Q.

Инфицированный мужчина не покидал Японию, поэтому городские власти подозревают, что мутация произошла непосредственно в его организме.

По подтвержденной Национальным институтом инфекционных заболеваний информации, этот случай является первым, когда мутация британского штамма коронавируса с добавлением мутации E484Q произошла внутри страны, - отмечается в публикации.

Обнаруженный штамм обладает высокой скоростью распространения, а также сильным риском возникновения тяжелых симптомов у заразившихся граждан.

Мы незамедлительно обнаружим новый вирус, подобный этому, и продолжим принимать тщательные меры для предотвращения распространения инфекции, - сказал заместитель директора городского управления здравоохранения Кобе Ясунори Кумагаи.