Токаев дал ряд поручений главе Агентства по делам госслужбы

Глава государства принял председателя Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганову, сообщает zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев заслушал подробный отчет Анар Жаилгановы о комплексных мерах, направленных на дальнейшее развитие государственной службы, - говорится в сообщении Акорды.

Президенту доложили о работе по сокращению численности государственных служащих и внедрении факторно-балльной шкалы. По словам руководителя профильного ведомства, пилотный проект по переходу на ФБШ позволил повысить привлекательность госслужбы и обеспечил повышение стабильности кадрового состава. В частности, число кандидатов на 1 вакантное место увеличилось в среднем в 2,6 раза. Глава государства указал на необходимость продолжить функциональный анализ внедрения новой системы.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о мерах по контролю качества оказания государственных услуг, внедрении системы непрерывного образования госслужащих, планах по введению института контрактных служащих.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено цифровизации кадровых процессов. Анар Жаилганова сообщила, что реализация цифровых решений позволит перейти на полностью безбумажный документооборот, снизить рутинную нагрузку на 53%, уменьшить количество документов на 83%. Президент отметил важность дальнейшей цифровизации системы государственной службы.

В завершение глава государства дал председателю агентства ряд конкретных поручений.