Многодетная мать позвала Владимира Путина на рыбалку

Многодетная мать Ольга Коблова из города Волжский Волгоградской области позвала Владимира Путина на рыбалку и пообещала накормить ухой, передает zakon.kz.

Об этом она рассказала РИА Новости.

Такое предложение Путину от семьи Кобловых, у которых восемь детей, поступило во время онлайн-встречи с награжденными орденом "Родительская слава" семьями. В ходе беседы супруги - Владимир и Ольга Кобловы предложили российскому лидеру приехать на Волгу.

Каждый раз варю разную (уху - прим. ред.) Сварим из того, что поймаем с Владимиром Владимировичем. Мы же его пригласили на рыбалку. Если поедем, то наловим. Ольга Коблова

По ее словам, какого-то особенного рецепта супа у нее нет.