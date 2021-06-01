Впервые с начала пандемии в Британии не умер ни один человек от COVID-19

Первую победу с начала пандемии отмечают медики Британии - за сутки не зарегистрирована ни одна смерть от COVID-19, сообщает zakon.kz.

В Британии за минувшие сутки не зарегистрировано ни одной смерти от COVID-19, это впервые с начала пандемии в марте 2020 года, свидетельствуют данные минздрава Соединенного Королевства.

Количество заразившихся коронавирусом за минувшие сутки составило 3165 человек, - говорится в сообщении РИА Новости.

31 мая выявили 3383 заразившихся коронавирусом, тогда скончался один человек. Как отмечается, всего КВИ подтвердился почти у 4,5 млн человек, число умерших почти достигло 128 тыс.

Также сообщается, что в стране одной дозой прививки вакцинированы 74,9% совершеннолетнего населения, обе дозы получили 48,9% взрослых.

Между тем, с 17 мая в Британии карантинные меры заметно ослабили: люди ходят в гости, путешествуют по стране, открылись гостиницы, театры и музеи, пабы, рестораны и кафе начали обслуживать посетителей в помещениях, а не только на уличных террасах. Ученикам средних школ разрешено не носить маски в классах и школьных помещениях, студенты вернулись к очным занятиям, возобновились групповые занятия спортом в помещениях.

Власти Британии готовы отказаться от карантина полностью после 21 июня, если эпидситуация в стране не ухудшится.