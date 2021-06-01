Вышло новое постановление о карантине в Шымкенте

Главный государственный санитарный врач Шымкента Абдиманап Тулебаев подписал новое карантинное постановление, сообщает zakon.kz.

Продлить режим карантина и ограничительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в городе Шымкент со 2 июня 2021 года до стабилизации эпидемиологической ситуации, - говорится в тексте постановления.

Согласно документу, вводится запрет на проведение тоев, дней рождения, юбилеев, проводов, "кудалык", "беташар" и других торжественных, памятных мероприятий в объектах общественного питания и в других местах и запрет на использование кальянов в объектах общепита. Ограничено передвижение по городу лицам старше 65 лет.

Между тем, парки, скверы и набережные будут работать в обычном режиме. Также разрешена деятельность автовокзалов и автостанций.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.