В СКО брат с сестрой утонули на глазах у родителей

Трагедия произошла в селе Мерген Северо-Казахстанской области - брат с сестрой 9 и 11 лет утонули на глазах у родителей, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Астана", многодетная семья (мама, папа и пятеро детей) отдыхали на берегу котлована. Двое старших детей пошли купаться, а мать осталась на берегу кормить грудного малыша.

По словам спасателей, тело мальчика из воды вытащил отчим.

Со слов самой матери, она пошла кормить грудного ребенка в данную палатку и, соответственно, потеряла детей из виду. Когда они вышли из палатки, то увидели на берегу безжизненное тело мальчика. Сам отчим вытащил ребенка и кинулся искать девочку, которая тоже находилась в водоеме. заместитель начальника ДЧС СКО Мурат Кангужинов

Тело девочки спасатели обнаружили неподалеку от берега на глубине двух метров.

Как пояснили в ДЧС, котлован был создан искусственно для хозяйственных нужд и купаться в нем запрещено.

Его обрывистое дно скорее всего и стало причиной трагедии. Дети, не умеющие плавать, оступились и вынырнуть уже не смогли.

Также установлено, что отчим находился в состоянии алкогольного опьянения.