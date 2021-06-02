Названа простая хитрость, которая поможет резко снизить риск депрессии

Ученые выявили одну простую хитрость, которая поможет резко снизить риск депрессии, передает zakon.kz.

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Как пишет "Профиль", связь между более ранним отходом ко сну и улучшением психоэмоционального состояния обнаружили ученые.

У человека, заснувшего всего на один час раньше обычного, как показало исследование, может снизиться риск депрессии на 23%. При этом время сна остается прежним, сдвигаются на более ранний режим только временные рамки засыпания и пробуждения.

Жаворонки против сов

Генетические данные почти 840 тыс. взрослых европейцев были проанализированы специалистами из Колорадского Университета в Боулдере. Жаворонками себя назвали треть опрошенных людей, совами – 9%, остальные определили себя как нечто среднее. Ученые, опираясь на анонимные медицинские записи и опросы о признаках депрессивного расстройства, определили, что у тех, кто рано встает, риск депрессии меньше.

Как выяснили ученые, риск плохого эмоционального самочувствия у человека можно снизить на 23%. Этого можно добиться, если человек, который обычно ложится спать в 01:00 ночи, засыпает в 00:00 и спит такую же продолжительности времени. Примерно на 40% риски можно снизить, если человек уснет еще на час раньше, то есть в 23:00.

Могут ли жаворонки для улучшения своего настроения ложиться спать еще раньше - этого исследование не объясняет. Но, согласно исследованию, для тех, кто живет в "ночном" ритме, будет полезен переход на более ранний режим сна.

В чем залог хорошего настроения?

Пусть дни будут яркими, а ночи темными. Выпейте утренний кофе на свежем воздухе. Ходите пешком или ездите на велосипеде на работу, если можете. А вечером поменьше пользуйтесь гаджетами, - советует одна из авторов работы Селин Веттер.

Возможно, как отмечают эксперты, именно воздействие света на человека в течение дня приводит к "каскаду гормональных воздействий", которые могут влиять на настроение.

Отмечается, что последствия недосыпа начинают ощущать все системы организма. В первую очередь страдает работа мозга - начинаются проблемы с концентрацией, памятью и выражением эмоций.