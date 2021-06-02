Кевин Спейси начал сниматься в первом фильме после скандала с домогательствами

Американский актер Кевин Спейси начал сниматься в фильме итальянского режиссера Франко Неро L’uomo che disegnò Dio ("Человек, который нарисовал Бога"), сообщает zakon.kz.

Съемки проходят в Турине, передает РИА Новости со ссылкой на римскую газету la Repubblica.

Карьера Спейси приостановилась в 2017 году из-за обвинений в сексуальных домогательствах,

Неро пригласил Спейси на роль полицейского в фильме о человеке, которого несправедливо обвинили в домогательствах в адрес несовершеннолетних. В картине также снимаются известные итальянские актеры Стефания Рокко и Массимо Раньери, небольшую роль в нем сыграет британская актриса Ванесса Редгрейв.

Против Кевина Спейси с 2017 года было выдвинуто 15 обвинений в харрасменте, однако ни по одному из дел не удалось доказать его вину. В дальнейшем все дела были закрыты.