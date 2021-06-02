Еще 21 казахстанец умер от коронавируса и пневмонии за сутки

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 2 июня, сообщает zakon.kz.

На 2 июня лечение от КВИ продолжают получать 26 137 человек (25 556 КВИ+ и 581 КВИ-), из них в стационарах находится – 9 702 пациента, на амбулаторном уровне – 16 435 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 609 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 139 пациентов,

• на аппарате ИВЛ – 84 пациента.

За последние сутки 18 казахстанцев скончались от коронавирусной инфекции. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрированоо 3992 случая с летальным исходом.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 2 июня 2021 года

31.05.2021 г. зафиксированы 123 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 60 человек выздоровели.



Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 55386, летальных случаев - 916, выздоровевших - 51433.