Врач назвал продукты, от которых следует отказаться

Врач рассказал о продуктах, которые могут стать причиной развития онкологических заболеваний, сообщает zakon.kz.

По данным РИА Новости, медик Михаил Мяснянкин отметил, что канцерогены появляются в результате жарки мяса на подсолнечном масле, особенно в случае его повторного использования.

В организме не должно быть продуктов, содержащих очень много жира, калорий, сахара. Эти продукты могут вызывать сопутствующие патологии, из-за чего организм не сможет нормально бороться с онкологическими заболеваниями, — пояснил онколог.

Кроме того, врач заявил о пагубном влиянии на здоровье продуктов, загрязненных канцерогенными веществами или минеральными удобрениями.

Необходимо исключить алкоголь, который влияет как канцероген, особенно на появление опухоли печени, — уточнил он.

Мяснянкин призвал включить в рацион много зелени, фруктов и овощей, отличающихся высоким содержанием в них антиканцерогенных веществ.