В Алматинской области пьяные избили семью

В селе Касымбек Алматинской области пьяные избили мужа с женой, сообщает zakon.kz.

Об этом инциденте стало известно из опубликованного материала в Instagram.

По словам автора, семья выезжала на работу и сделала замечание молодому человеку, справлявшему нужду у ворот их дома.

На критику хулиган отреагировал агрессивно.

Тогда мой отец вышел из машины, его ударили три парня. Потом вмешалась мама, ее тоже начали избивать, начали угрожать, что перестреляет. Они все пьяные, за рулем парень тоже был выпившим, - отметил рассказчик.

В результате отец семейства получил сотрясение, также у него разбита голова. У матери сотрясение и разбитые губы.

Написали заявление, но один из в белой футболке, Саят его звали, начал угрожать, что у него в органах работает брат, что отмажет, - заключил автор.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Интернет-СМИ (@kris.p.almaty.official)

В пресс-службе полиции области отметили, что задержали трех жителей села.

2 июня в полицию Жамбылского района обратилась жительница села Касымбек о принятии мер в отношении троих неизвестных людей, избивших ее и ее мужа. В ходе проверки установлены и задержаны 22-24 летние трое жителей этого села. Данный факт зарегистрирован в единый реестр досудебных расследований по ст. 293 ч. 2 УК РК "Хулиганство". Назначена судебно-медицинская экспертиза, - отметили в ведомстве.

Медицинское освидетельствование показало, что двое из задержанных были в алкогольном опьянении.

По получению результатов экспертного исследования по делу будет принято процессуальное решение, - заключили в полиции.