Нигматулин: Законопроект усиливает защиту бизнеса от незаконного давления

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин уверен, что новые законодательные поправки, разработанные депутатами в КоАП, позволят усилить защиту отечественных предпринимателей от незаконного давления, сообщает zakon.kz.

Соответствующий законопроект одобрен сегодня в первом чтении на пленарном заседании Мажилиса.

Законопроектом, в частности, предусматривается дополнение в ст.62 Кодекса об административных правонарушениях, согласно которому срок давности для привлечения должностных лиц к административной ответственности за проведение незаконных проверок бизнеса увеличивается с 2-х месяцев до 1 года.

В настоящее время процесс обжалования результатов проверки госорганов занимает длительное время, вследствие чего истекают сроки давности привлечения к ответственности должностных лиц контрольно-надзорных органов, нарушивших законодательство в части проведения проверок субъектов предпринимательства.

Эта норма обеспечивает выполнение предвыборной программы партии "Nur Otan", где четко обозначено, что будут приняты законы, направленные на прекращение незаконного вмешательства государственных органов в предпринимательскую деятельность. Кроме того, есть норма, позволяющая органам прокуратуры незамедлительно реагировать на жалобы предпринимателей, не перенаправляя их в другие государственные органы. Мы еще устанавливаем ответственность и за неисполнение постановлений прокурора. Таким образом, все это усиливает защиту бизнеса от незаконного давления, - отметил Нурлан Нигматулин.