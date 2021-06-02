Недопустимо и безответственно - депутат возмущен произошедшим на Чарынском каньоне

Депутат Артур Платонов просит вице-премьера Ералы Тугжанова провести тщательное расследование трагедии на Чарынском каньоне, передает корреспондент zakon.kz.

Драма в Чарыне стоила жизни девочке и учителю. (…) Трагедия требует тщательнейшего расследования. Пока мы наблюдаем несогласованность действий госорганов, перекладывание ответственности друг на друга - на школу, родителей, турфирму, наши дети - беззащитны. Они даже не могут сразу сообщить о бедствии. Цифровизация - есть, связи - нет! В одном их красивейших мест природы, мировой жемчужине невозможно быстро оповестить о чрезвычайной ситуации, когда дорога каждая секунда. Это - недопустимо и безответственно, - сказал Артур Платонов.

Читайте также:

Трагедия на Чарынском каньоне: заведено два уголовных дела

Он напомнил и о произошедшем в Туркестанской области, где пропали семь человек.

Еще двое погибших студентов в горах Туркестанской области. Двоих ребят до сих пор разыскивают, уже присоединились спасатели из Узбекистана. Пока нашли рюкзак одного из туристов. И так же, проблемы со связью, - отметил Платонов.

Кроме того, фактически ежедневно подростки гибнут в водоемах. В Западно-Казахстанской области утонул выпускник школы, приехавший на лето к дедушке. В Акмолинской области - два первоклассника. На севере страны не смогли спасти девушек - куратора и первокурсницу колледжа. И это лишь малая часть.

Почти во всех случаях отсутствуют специальные зоны для купания, не изучено побережье, нет предупреждающих знаков. На перечисление всех нарушений не хватит регламента! - возмутился он.

В связи с этим фракция Nur Otan обращается к правительству для принятия срочных системных мер по не допущению гибели детей и взрослых в местах активного отдыха, туристических маршрутов, где должны быть обеспечены максимальные меры безопасности и постоянная связь.

Депутат просит вице-премьера ответить на следующие вопросы: - Какие существуют системные формы контроля, как они соблюдаются, налажено ли взаимодействие ведомств?

- Какой государственный орган конкретно отвечает за обеспечение безопасности на реках, озерах, искусственных водоемах, в местах походов, на турбазах и в детских лагерях?

- Обеспечены ли эти объекты всеми мерами безопасности и возможностью оповещения?

29 мая на Чарынском каньоне произошел грязе-селевой выброс, в результате которого погибли два человека - учитель и ученица. Одна девочка пропала без вести, но на следующий день ее удалось найти живой.

Позднее в МЧС сообщили, что Чарынский каньон не относится к селеопасным участкам, а от "Казгидромет" не было сообщения о штормовом предупреждении.

Тамила Языкова, Нур-Султан