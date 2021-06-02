Казахстанцы смогут арендовать сельхозземли у государства на 49 лет

Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении поправки в закон по вопросам развития земельных отношений, передает корреспондент zakon.kz.

Как отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, целью законопроекта является совершенствование земельного законодательства, регулирование института аренды земель сельхозназначения и усиление госконтроля за использованием и охраной земель.

Основными изменениями и дополнениями законопроекта являются предоставление казахстанцам и казахстанским юрлицам земель сельхозназначения в долгосрочную аренду сроком до 49 лет с приоритетным правом пролонгации аренды на новый срок при ее истечении. И отчуждение права землепользования на земли сельхозназначения между землепользователями без выкупа у государства. При этом обязательным условием будет срок их использования не менее пяти лет, а также уведомление уполномоченного органа по земельным отношениям, - сообщил он на пленарном заседании Мажилиса.

Также законопроектом предусматривается возврат функций госконтроля за использованием, охраной земель в ведомство центрального уполномоченного органа, с созданием его территориальных подразделений областей, городов республиканского значения, столицы. Разрешение залога земельного участка сельхозназначения за счет условных земельных долей только с согласия обладателей таких долей. Запрет на изменение целевого назначения земель на садоводство и дачное строительство.

Еще одна поправка - определение территорий пастбищных угодий, необходимых для удовлетворения нужд населения для выпаса сельскохозяйственных животных личного подворья, в зависимости от местных условий и особенностей, с обозначением их в плане по управлению пастбищами. Размещение сведений о предоставленных земельных участках сельхозназначения будет в открытом доступе на интернет-ресурсе автоматизированной информационной системе государственного земельного кадастра, - пояснил Сапаров.

Также будет продлен срок действия моратория на предоставление в частную собственность земель сельхозназначения сроком до 31 декабря 2026 года.

Напомним, 13 мая 2021 года в Казахстане был принят закон, предусматривающий полный запрет на предоставление и продажу земель сельхозназначения иностранцам и иностранным юрлицам.

Тамила Языкова, Нур-Султан