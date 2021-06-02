Самолет "Белавиа" экстренно сел в Краснодаре

Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", летевший из Египта в Минск, был вынужден сменить маршрут, сообщает zakon.kz.

Самолет экстренно приземлился в Краснодаре из-за технических проблем.

После вхождения в воздушное пространство России экипаж белорусского Boeing 737 сообщил кубанскому диспетчеру о предполагаемой утечке топлива. Диспетчер в соответствии с инструкцией предложил экипажу прервать полет и следовать на запасной аэродром в Краснодаре, — говорится в сообщении "Известий".

Дальнейшая эксплуатация самолета приостановлена. Пассажирам предоставят резервный борт.

На борту самолета было 180 человек.

После экстренной посадки самолета Ryanair в Минске и задержания сооснователя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича ряд стран запретили "Белавиа" полеты.

Так, Франция, Великобритания, Швеция и Финляндия, приостановили разрешение на полеты, выданное "Белавиа", а некоторые государства, например Украина, запретили Беларуси использовать свое воздушное пространство.