Бывших ректора и главного бухгалтера вуза осудили в Алматы

Рассмотрено уголовное дело в отношении бывших ректора и главного бухгалтера Международного университета информационных технологий, сообщает zakon.kz, со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского суда.

Бывшим должностным лицам назначено максимальное наказание при отсутствии отягчающих обстоятельств - по 8 лет лишения свободы, говорится в сообщении.

Как установлено коллегией, в период с февраля 2013 года по ноябрь 2018 год обвиняемые похитили бюджетные денежные средства на сумму более 1 млрд 700 млн тенге.

Деньги, выделенные на стипендии обналичивались после составления фиктивных договоров с юридическими лицами, отмечается в комментарии пресс-службы.

Ранее приговором суда первой инстанции Шыныбеков и Спабекова признаны виновными в присвоении и растрате имущества в особо крупном размере (ст. 189 ч. 4 п. 2 УК), группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения.

Спабекова также признана виновной в легализации денег, полученных преступным путем (ст.218 ч. 3 п.3 УК), указано в заявлении.

Суд учел, что похищенные деньги не возвращены и лишил подсудимых свободы. Пресс – служба городского суда

Кроме того, в сообщении говорится, что на 5 лет оба лишены права заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью, а Шыныбекова лишили права заниматься деятельностью, связанной с руководством в области образования и науки.

По итогам заседания, постановлением судебной коллегии по уголовным делам приговор суда первой инстанции изменили.

Поскольку в обвинительном акте, органом досудебного расследования не было указано, что имущество Шыныбекова было добыто преступным путем, суд отменил конфискацию имущества и обратил это имущество в доход государства в счет возмещения ущерба. Пресс-служба Алматинского горсуда

В остальной части приговор оставлен без изменения, постановление вступило в законную силу, говорится в заявлении.