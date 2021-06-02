На аномально пожелтевшие листья деревьев пожаловались усть-каменогорцы

Жители Усть-Каменогорска обратили внимание на то, что на Промплощадке резко пожелтели листья на деревьях, передает zakon.kz.

Фото с желтыми листьями стали выкладывать в соцсетях - в окрестности промышленных предприятий города внезапно пожелтели несколько деревьев, пишет yk.kz. Особенно их много в районе пр. Абая.

Со слов горожан, это произошло недавно.

При этом несколько человек пожаловались на появление симптомов, схожих с отравлением, у некоторых детей на выходных поднималась температура по необъяснимым причинам.

На минувшей неделе в городе обсуждали слух о нештатной ситуации на одном из предприятий, но информацию не подтвердили в ДЧС и Центре экологической безопасности.

Специалисты Департамента экологии выехали на промплощадку, чтобы обследовать внезапно пожелтевшие деревья. Но поездка не принесла результатов.

Необходима проверка на территории предприятий, но мы не можем ее провести без обращения или жалобы граждан. Но к нам не поступало таких жалоб, ни одной. Если найдутся те, кто их напишет - проведем проверку, - объяснили в Департаменте экологии.