Только один зритель явился на матч между сборными России и Беларуси по хоккею

На матч группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года между сборными России и Белоруссии пришел один болельщик, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.

Встреча проходила в Риге 1 июня 2021. Отмечается, что при разрешенной вместимости ледовой арены в 1058 зрителей на матче присутствовал один человек, несмотря на то, что было продано два билета.

Редко бывает у нас такое, раз в 15 лет, а тут такой шанс. Надо сходить, - заявил болельщик, добавив, что он родом из Латвии, однако болеет за Россию.

Стоимость билета на матч составила 110 евро (около десяти тысяч рублей). При этом на арену могли попасть только жители Латвии, предъявившие специальный сертификат с прививкой от коронавирусной инфекции.

На момент написания заметки счет во встрече 5:0 в пользу сборной России. Отечественная команда уже обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира.