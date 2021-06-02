Военнослужающих и контрактников МЧС будут проверять на полиграфе при поступлении на службу

Министерство по чрезвычайным ситуациям разработало Правила проведения проверки с применением психофизиологического и полиграфологического исследования военнослужащих и лиц гражданского персонала, а также граждан, поступающих на воинскую службу по контракту в органы гражданской защиты, передает zakon.kz.

Как отмечается, основной целью прохождения психофизиологического исследования является определение психофизиологических качеств военнослужащих, полиграфологическое исследования дает возможность получить дополнительную информацию и проверить достоверность сведений, сообщаемых военнослужащими и гражданским персоналом, а также лицами, поступающими на воинскую службу по контракту.

Основными задачами проведения полиграфического исследования являются выявление:

1) при поступлении на воинскую службу по контракту:

противоправных намерений поступления на воинскую службу

в органы гражданской защиты (ОГЗ) - в интересах деятельности запрещенных общественных объединений, преступных и террористических организаций и других;

скрытых расстройств поведения, негативных зависимостей, употребления наркотических, психотропных и иных психоактивных веществ, вызывающих психическую и физическую зависимость;

скрываемых заболеваний, препятствующих полноценному прохождению воинской службы в ОГЗ, суицидальных наклонностей;

сокрытия или искажения анкетных данных, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, наличия двойного гражданства, использования фальшивых документов;

ранее имевшихся фактов совершения коррупционных правонарушений, передачи посторонним лицам секретной или служебной информации;

фактов привлечения к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности, в том числе за совершение коррупционных правонарушений;

контактов с запрещенными общественными объединениями, преступными и террористическими организациями или участия в коммерческих структурах, если это ранее не входило в их должностные обязанности;

злоупотребления должностными полномочиями;

иных факторов риска (согласно письменному заданию инициатора).

2) при назначении военнослужащих и лиц гражданского персонала в ОГЗ:

скрытых отрицательных мотивов нахождения на воинской службе (в интересах деятельности запрещенных общественных объединений, преступных и террористических организаций и других);

скрытых расстройств поведения, негативных зависимостей, употребления наркотических, психотропных и иных психоактивных веществ, вызывающих психическую и физическую зависимость;

скрываемых заболеваний, препятствующих полноценному прохождению воинской службы, суицидальных наклонностей;

имевшихся фактов совершения коррупционных правонарушений, передачи посторонним лицам секретной или служебной информации;

фактов привлечения к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности, в том числе за совершение коррупционных правонарушений;

контактов с запрещенными общественными объединениями, преступными и террористическими организациями или участия в коммерческих структурах, если это ранее не входило в их должностные обязанности;

злоупотребления должностными полномочиями.

Полиграфическое исследование проводит полиграфолог с использованием полиграфа и включает в себя ряд последовательных этапов:

предтестовую беседу с обследуемым лицом; тестирование обследуемого лица; вынесение заключения.



Исследование проводится на государственном либо на русском языке по желанию обследуемого лица исключает возникновение у обследуемого лица чувства унижения и оскорбления. В случае необходимости предоставляется переводчик.

Перед проведением исследования полиграфолог предварительно знакомится с имеющимися материалами, изучает медицинские документы о состоянии здоровья обследуемого лица и консультируется с соответствующими медицинскими специалистами.

Предтестовая беседа с обследуемым лицом предусматривает:

разъяснение прав обследуемого лица, а также задач ПИ;

ознакомление с полиграфом и принципом его работы;

обсуждение и корректировку вопросов;

выявление и фиксирование уклончивости в ответах, нервозности, неадекватности поведения и речи.

Обследуемые лица, имеющие неудовлетворительное самочувствие на момент тестирования, сообщают об этом полиграфологу до начала проведения тестирования и указывают об этом в декларации. В этом случае тестирование таких лиц проводится в другое время в течение этого дня либо в другой день, при этом перенос по причине неудовлетворительного самочувствия допускается не более двух раз в течение десяти календарных дней. О переносе ПИ извещается инициатор.

Кроме того, обследуемое лицо не допускается к тестированию в случаях:

резкого обострения заболевания, связанного с нарушением сердечно-сосудистой и дыхательной деятельности (обследуемым лицом предоставляется соответствующее медицинское заключение); нахождения обследуемого лица в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также при наличии остаточных явлений интоксикации;

По результатам прохождения ПИ выносится заключение с выводом о достоверности ответов обследуемого лица на поставленные вопросы. В заключении указываются дополнительные сведения, максимально раскрывающие суть проведенного ПИ.

Как отмечается в документе, информация, полученная в ходе полиграфического исследования, носит конфиденциальный характер, имеет вспомогательное значение и используется кадровыми службами при решении вопроса о приеме на воинскую службу по контракту и при назначении военнослужащих и лиц гражданского персонала в ОГЗ.

Отрицательные результаты исследования являются основанием для отказа гражданам, поступающим на воинскую службу по контракту в ОГЗ.

Материалы полиграфического исследования относятся к документам ограниченного распространения.

За разглашение и утрату результатов исследования полиграфолог и начальники заинтересованных служб ОГЗ несут ответственность в соответствии с частью 6 статьи 504 Кодекса РК "Об административных правонарушениях".

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 июня.