Президент Армении посетит Казахстан

2 июня 2021, 17:16
Фото: president.am

Президент Армении Армен Саркисян 3 июня с рабочим визитом посетит Казахстан, передает zakon.kz.

Во время своего визита Саркисян встретится в Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Также президент Армении встретится с руководством Парламента Казахстана, сообщается на сайте главы Армении.

На встречах будут обсуждены вопросы, относящиеся как к армяно-казахстанскому двустороннему сотрудничеству и межгосударственным отношениям, так и к взаимодействию в рамках Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности.

Также будут затронуты проблемы и вызовы, проявившиеся в Армении и регионе в послевоенный период.


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