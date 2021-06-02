Сагинтаев: Правила застройки приняты в интересах города и горожан

Аким города Бакытжан Сагинтаев во время прямого эфира программы Akimat LIVE на ТК "Алматы" рассказал о новых правилах застройки, принятых с целью урегулирования градостроительной деятельности с учетом интересов горожан, передает zakon.kz.

Он отметил, что правила застройки Алматы, которые появились впервые за последние 15 лет, были разработаны в соответствии с поручением uлавы государства Касым-Жомарта Токаева с целью сохранения неповторимого архитектурного облика исторического центра и упорядочения градостроительной деятельности с акцентом на развитие социальной инфраструктуры и озеленение.

При подготовке документа проведен анализ международной практики градостроительного регулирования, действующих нормативов Республики Казахстан, архивные материалы градостроительного планирования города. Также было учтено мнение общественных активистов и горожан касательно точечной застройки, застройки дворов, этажности и плотности населения, - сказал Сагинтаев.

17 февраля проект документа был предложен на обсуждение участникам рабочих групп по Проекту корректировки генерального плана Алматы. 25 марта опубликован в открытом доступе на портале НПА. Там же публиковались отзывы, мнения и предложения горожан. Все это было учтено и включено в документ.

Теперь мы сможем регулировать градостроительный процесс с учетом исторических и социальных особенностей нашего города, а также опираясь на мнение алматинцев, - подчеркнул аким.

По его словам, в основе Правил лежат требования по сохранению исторического центра, запрет на точечную застройку. Учтены предложения горожан по формированию комфортной, эстетически благоприятной, безопасной среды, с достаточной социальной инфраструктурой.

Эти правила – большой шаг к процессу улучшения Алматы и в части градостроительного планирования, и в части комфорта и эстетической привлекательности. Особое место в Правилах занимает сохранение неповторимого архитектурного облика Алматы и площадь озеленения на каждого горожанина. При градостроительном планировании будут проводиться общественные обсуждения проектов строительства, - отметил Сагинтаев.

По его слова, ни один предприниматель теперь не сможет расширить границы своего фасада или сделать пристройку. По правилам это запрещено.

В границах охранных зон памятников истории и культуры не допускается нарушение структуры и стиля исторических зданий, пропорций и высотности. Также не допускается превышение максимально допустимой высоты, равно как и превышение средней высотности окружающей застройки, нарушение масштаба архитектурного решения в исторической зоне и охранных зонах памятников истории и культуры в радиусе до 50 метров.

Что касается плотности населения, то она будет рассчитываться не более 440 человек на 1 гектар при квартальной застройке, в историческом центре не более 300 человек на гектар.