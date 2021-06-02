Две тысячи алматинцев решат вопрос с жильем с помощью жилищных сертификатов

Аким города Бакытжан Сагинтаев во время прямого эфира программы Akimat LIVE на ТК "Алматы" рассказал о жилищных сертификатах для горожан, стоящих в очереди на жилье, передает zakon.kz.

По его словам, из местного бюджета выделено 2 млрд тенге на выдачу жилищных сертификатов для покрытия части первоначального взноса для двух тысяч горожан.

31 мая 2021 года маслихат города определил размер жилищных сертификатов в размере 1 млн тенге на безвозмездной и безвозвратной основе очередникам города следующих категорий:

инвалиды I и II групп;

семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

многодетные семьи.

Сертификаты могут быть использованы в рамках Государственной программы "Нұрлы жер" по направлениям "Шаңырақ" (5-10-20) и "Бақытты отбасы" (2-10-20).

На сегодняшний день данное решение находится на регистрации в Департаменте юстиции города. Прием заявлений начнется после регистрации решения и будет осуществляться через управление жилищной политики Алматы. Информацию о начале приема необходимо отслеживать на сайте управления, - сообщил аким.

Для получения сертификата горожане, прошедшие предварительную оценку платежеспособности в АО "Отбасы банк", могут обратиться с заявлением и документами, предусмотренными стандартом государственной услуги "Выдача жилищных сертификатов".

В том числе предусмотрены такие документы как: заявление по форме; документ, удостоверяющий личность заявителя и членов семьи; справка о доходах за последние 6 месяцев; справка с места работы; письмо банка об одобрении выдачи жилищного займа.

В случае одобрения после подписания с претендентом соглашения о предоставлении жилищного сертификата сумма жилищного сертификата будет перечислена на сберегательный счет заявителя.

Жилищный сертификат предоставляется горожанам, получившим одобрение на выдачу жилищного займа, чей доход за последние 6 месяцев не превышает 106 336 тенге на каждого члена семьи, - отметил аким.

По данным акимата, на 1 июня 2021 года по городу на учете нуждающихся в жилище по предусмотренным проектом категориям состоят 9 136 человек:

• инвалиды I и II групп – 2 726 граждан;

• семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов, – 1 443 гражданина;

• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, – 1 879 граждан;

• многодетные семьи – 3 088 человек.