В России предложили ввести номерные знаки для электросамокатов

Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека подготовили предложения по совершенствованию законодательства в части передвижения электросамокатов, электровелосипедов, сегвеев, моноколес и иных подобных средств в местах отдыха горожан: в частности, рекомендуется оснастить их номерными знаками и внести в ПДД, передает zakon.kz

Как отмечается на сайте СПЧ, в последнее время в СМИ и в социальных сетях все чаще стали появляться сообщения об инцидентах, связанных с эксплуатацией электрических самокатов, электровелосипедов, сегвеев, моноколес.

Высокая скорость передвижения данных транспортных средств значительно увеличивает риски причинения вреда пешеходам и их имуществу, а отсутствие адекватного правового регулирования затрудняет возмещение вреда. Постоянная комиссия СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы подготовила предложения по совершенствованию законодательства, - говорится в сообщении.

Как известно, казахстанцы сталкиваются с аналогичными проблемами.