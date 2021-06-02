Национальный Олимпийский комитет объявил детский конкурс – на лучший рисунок и лучшее пожелание команде олимпийцев, которые отправляются на Игры в Токио, сообщает zakon.kz.

Участвовать в конкурсе "На Олимпиаду вместе с Олимпийской командой Казахстана!" могут дети в возрасте до 14 лет, а выберут лучших - представители олимпийской команды Казахстана. Победитель получит цифровой планшет для рисования, награды также достанутся другим призёрам, и главное – пожелания юных болельщиков и лучшие рисунки будут нанесены на футболки, которые станут частью олимпийской экипировки сборной Казахстана в Токио-2020.

Рисовать нужно на листе формата A4 в любой технике и любом стиле. Тема рисунка – олимпийская команда и олимпийские надежды страны. Рисунок должен содержать пожелание нашим атлетам, которые вскоре отправятся на Олимпийские игры в Японию.

Главными действующими лицами Олимпийского дня в нашей стране всегда были дети, и не зря – ведь все чемпионы родом из детства. В этом году мы начинаем празднование Международного Олимпийского дня с детского конкурса. Это поддержка и для наших юных дарований, и для олимпийской сборной. Как мы знаем, Игры пройдут при некоторых ограничениях, которые ввели МОК и Организационный комитет Токио-2020, и, конечно, атмосфера Олимпиады будет совсем другой без болельщиков. Но мы уверены, что наша команда будет чувствовать поддержку казахстанцев всегда. Особенно, если эта поддержка самых юных болельщиков. генеральный секретарь НОК Казахстана Андрей Крюков

Конкурс приурочен ко Дню защиты детей и Международному Олимпийскому дню, который отмечается 23 июня. Заявки принимают с 1 по 15 июня 2021 года. Победителя назовут 23 июня на сайте Olympic.kz и в официальных аккаунтах НОК в социальных сетях.

С подробными условиями конкурса можно ознакомиться в разделе "Конкурс" на главной странице сайта.