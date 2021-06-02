Сбежавший осужденный пришел в прокуратуру Карагандинской области с жалобами

Осужденный по фамилии Садовиков (имя не указано) сбежал из колонии АК 159/20 и пришел в прокуратуру Карагандинской области, сообщает zakon.kz.

Как пишет портал patriotkaragandy, он надеялся, что там ему помогут ему с вопросом улучшения условий содержания. Но в прокуратуре вызвали сотрудников ДУИС.

Садовиков два дня бродил по улицам, а когда решился прийти в прокуратуру, рассказал там, что в учреждении – антисанитария. У питьевой воды запах и осадок. На вкус соленая, на поверхности воды в стакане - жирный налет. То же касается и питания. По словам сбежавшего, по документам их кормят яблоками сорта "апорт". Фактически заключенные получают ранетки, где каждая вторая ранетка гнилая.

Сотрудники прокуратуры вызвали коллег из департамента уголовно-исполнительной системы и Садовикова вернули в колонию.



В пресс-службе прокуратуры попросили обратиться с официальным запросом, пообещав ответить, но спустя трое суток ответа на официальный запрос нет.

Другой осужденный - Данияр Джамбурбаев по телефону подтвердил, что в колонии — антисанитарные условия и вода жуткого качества.





Мы пытаемся жаловаться в прокуратуру и в ДУИС, но нас не слышат. В колонии-поселении в рамках проекта гуманности и якобы обратной связи осужденных с внешним миром поставили специальные кабинки, через которые можно в электронном формате обращаться напрямую к руководству прокуратуры, департамента уголовно-исполнительной системы и организации по защите прав человека. На самом деле эти кабинки не работают. Они всегда неисправны. Их поставили для показухи. Когда приезжает комиссия, они работают. Еда некачественная, вместо фруктов хорошего качества какое-то гнилье. Вода непригодна для питья. Я много раз просил администрацию навести порядок, но они меня не слышат. осужденный Данияр Джамбурбаев

В департаменте уголовно-исполнительной системы подтвердили факт побега, но жалобы про антисанитарные условия опровергают.

Да, Садовиков действительно был в розыске. Его уже нашли. Просим называть это не побегом, а уклонением, поскольку данное исправительное учреждение – это колония-поселение, где осужденные более свободны в передвижениях и даже выезжают на объекты, где они занимаются общественными работами. Про его жалобы на антисанитарию и ущемление прав осужденных ничего не слышали. В учреждении нормальные условия. ДУИС Карагандинской области