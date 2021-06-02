Умер казахстанский футболист Станислав Лунин

2 июня 2021, 22:12
Фото: Prosports.kz

Бывший игрок национальной сборной Казахстана по футболу Ислам Далаев, получивший известность под именем Станислав Лунин, скончался на 28-м году жизни, сообщает zakon.kz.

Как пишет Prosports.kz, причиной смерти стала остановка сердца.

Профессиональную карьеру Далаев начал в родном Усть-Каменогорске, в клубе "Восток". Затем были карагандинский "Шахтер", алматинский "Кайрат" и павлодарский "Иртыш". Карьеру Ислам завершил в "Шахтере".

Являлся чемпионом Казахстана, обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана, а также серебряным и бронзовым призером чемпионата Казахстана.


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