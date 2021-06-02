Родственники убитого каратиста в Актобе считают, что к суду привлекли не всех

Дело об убийстве известного молодого спортсмена в Актобе дошло до суда, сообщает zakon.kz.

Но родные Даулета Хайроллы не согласны с тем, что вину возложили только на одного человека, передает КТК.

Только одного привлекли. Их там было пятеро. Даже двое избивали Даулета, им тоже оценка не дана никаким органом, ни следствием, ни прокуратурой, никем! родственница Жадыра Айжанова

18-летнего каратиста убили в ночь на 5 февраля. Его тело нашли в салоне машины недалеко от центрального стадиона. Выяснилось, что в ходе конфликта в Даулета стреляли из обреза. Но прежде, утверждают родные, несколько парней его еще и избили. Под суд, правда, попал только тот, кто применил оружие. Потерпевшие считают, следователи должны были привлечь и остальных молодых людей. Поэтому требуют, чтобы суд отправил дело на доследование.



Как вспоминает руководитель управления физкультуры и спорта Актюбинской области Евгений Гончаров, погибший парень должен был выступать на соревнованиях на Кубок республики.