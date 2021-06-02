Стали известны подробности наезда Белаза на джип в Караганде

30 мая около 15:25 на территории АО "Шубарколь-комир" 47-летний водитель автомашины БелАЗ совершил наезд на припаркованную автомашину марки "SuzukiX7". Как стало известно, помимо водителя в автомобиле находились еще два пассажира, сообщает zakon.kz.

61-летний водитель заехал на опасную территорию для заправки фреоном и оказался в слепой зоне для водителя грузового транспорта. Тем, самым не обеспечил безопасность для себя и пассажиров.

Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы по результатам которого будет принято процессуальное решение. пресс-служба ДП Карагандинской области