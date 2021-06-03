Стал известен победитель Международной Букеровской премии

Французский писатель Давид Диоп стал победителем Международной Букеровской премии, присуждаемой в области литературы на английском языке, за роман "Родственная душа", сообщает zakon.kz.
Как говорится на сайте премии, в книге рассказывается о временах Первой мировой войны и колониального господства.
Главный герой книги — сенегальский солдат, который сражается в рядах французов.
На английский роман перевела Анна Московакис, книга вышла под названием At Night All Blood is Black (букв. "Ночью любая кровь черна").
Приз в размере 50 тыс. фунтов стерлингов (более 30 млн тенге) будет поделен поровну между автором и переводчиком, что символизирует равное признание обоих в создании произведения, уточнили организаторы премии.
Необходимо отметить, что этот роман принес писателю уже вторую престижную литературную награду. В 2018 году, когда книга только вышла в свет на французском языке, она была удостоен французской Гонкуровской премии лицеистов. Был он и среди главных претендентов на саму Гонкуровскую премию, но тогда ее получил Николя Матье ("Дети после них").
В отличие от Букеровской премии, основанной в 1969 году и ежегодно присуждаемой писателям стран бывшего Британского Содружества, Международная Букеровская премия была учреждена в 2004 году и вплоть до 2016 года вручалась раз в два года. Теперь ее присуждают за достижения в области литературы ежегодно.
We're delighted to announce that the winner of the #2021InternationalBooker is 'At Night All Blood is Black' by @DDiop_ecrivain, translated from French by Anna Moschovakis and published by @PushkinPress: https://t.co/UUKOh3RdWO#TranslatedFiction #FinestFiction pic.twitter.com/9hxo2p2O8a— The Booker Prizes (@TheBookerPrizes) June 2, 2021
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