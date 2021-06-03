Жителям Китая раздадут цифровых денег на более 6 миллионов долларов

В сети появилась информация о свежей лотерее, которую проведут китайские власти. Во время нее жителям Пекина раздадут 40 млн юаней (6,2 млн долларов) в виде цифровых денег, передает zakon.kz.

Полученные средства граждане смогут потратить в определенных магазинах. При этом разыграно будет 200 тыс. "красных конвертов" с 200 юаней (31 доллар) в каждом, пишет CNBC.

Как сообщается, зарегистрироваться участники должны до 7 июня.

Отметим, что Китаю лишь предстоит ввести использование цифрового юаня на национальном уровне. На данный момент власти занимаются лишь проведением подобных лотерей в разных городах страны.

Напомним, что еще в феврале пекинские чиновникии предложили заплатить горожанам за временный отказ от традиционных денег в пользу цифрового эквивалента. На это было выделено около 10 млн юаней (1,6 млн долларов).