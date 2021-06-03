Новое мошенничество: финансовые пирамиды предлагают бесплатное обучение

Финансовые пирамиды освоили новый вид мошенничества: маскируясь под образовательные центры, предлагают пройти обучение по инвестированию. Об этом предупреждает Fingramota.kz, передает zakon.kz.
Зачастую финансовые пирамиды маскируются под иную, не запрещенную законом деятельность. "Клубы по интересам", сетевой маркетинг, потребительские кооперативы, краудфандинговые платформы – это лишь малая часть вариантов сокрытия мошеннических схем. Также популярна маскировка под инвестиционные компании, которые предлагают на очень выгодных условиях вложиться в Forex или ценные бумаги на мировых рынках.
Как отметили в Агентстве по финрегулированию, чаще всего такие организации зарегистрированы не в Казахстане. Наоборот, многие мошеннические схемы выдают свое иностранное происхождение за преимущество.
Тем не менее, любое прикрытие рано или поздно раскрывается и на организаторов финансовой пирамиды заводят уголовное дело. По данным Генеральной прокуратуры РК за последние пять лет таких фактов было 619, а только за один прошлый год - 181.
В последнее время стало популярным получение дополнительных компетенций и образования. На этом фоне активно рекламируют свою деятельность организации, которые позиционируют себя как образовательные центры по блокчейн-технологиям и децентрализованным финансам. Они проводят обучающие программы по инвестированию в финансовые технологии и инструменты, в основном – бесплатные. После прохождения обучения клиенту предлагают разместить свои средства на трейдинговой платформе, разработанной обучающим центром, - рассказали в агентстве.
Так, в Казахстане активно продвигает и рекламирует через социальные сети свои услуги организация MarketPeak. Компания зарегистрирована в ОАЭ, при этом на сайте финансового регулятора отсутствует информация о выдаче лицензии данной компании.
Таким образом, она не имеет лицензии или иных разрешительных документов на финансовую деятельность на территории РК, не является финансовой организацией, не может иметь подразделения и осуществлять через них привлечение денег, а также не имеет права оказывать финансовые услуги, в том числе работать на рынке ценных бумаг Казахстана, - отметили в агентстве.
После проведения бесплатного обучения компания MarketPeak предлагает гражданам инвестировать не в рыночные инструменты, а именно на собственной трейдинговой платформе. При этом они обещают очень высокую доходность – от 20% до 30% в месяц, причем в иностранной валюте.
Однако возврат средств, передаваемых компании, ничем не гарантирован, любые инвестиции – не обеспечены.
Организаторы мошеннических схем в рекламных целях и для привлечения большого количества инвесторов публикуют якобы истории успеха своих вкладчиков. Они проводят активную рекламу в социальных сетях и даже в СМИ. При этом демонстрируются факты выплат денежных средств, дорогих призов и подарков, размещаются положительные отзывы.
Стоит понимать, что, как правило, лица, о чьих историях успеха рассказывается, состоят в сговоре с организаторами.
Куда чаще вкладчики не только не получают обещанную доходность, но и теряют уже вложенные средства. Возникают и ситуации, когда мошенники сначала выплачивают небольшое вознаграждения (которое, кстати, формируется исключительно за счет вновь приходящих вкладчиков) и предлагают в дальнейшем тем больший процент, чем больше средств вы вложите. Некоторые вкладчики верят, что действительно смогут быстро разбогатеть и не только вкладывают все имеющиеся средства, но и продают имущество и даже берут кредиты.
Когда набирается определенное количество участников и большая сумма, организатор исчезает со всеми деньгами. В результате вкладчики остаются и без вознаграждения, и без собственных средств. Вернуть хотя бы часть средств обычно тоже не получается, поскольку у мошеннической организации нет ни активов, ни имущества.
Компании, которые привлекают деньги под обещание выплаты значительной доходности и при этом не имеют лицензии финансового регулятора РК и реальных активов – являются мошенническими.
Тем более рисковыми являются взаимоотношения с иностранными компаниями. Ведь они не руководствуются казахстанским законодательством, и в случае возникновения проблем вкладчику придется защищать себя самостоятельно и в рамках международного права. Риск в данном случае двойной: вкладчик может как потерять средства из-за падения стоимости активов, так и стать жертвой прямого мошенничества, когда организатор исчезнет с деньгами.
Подводя итог, повторно предостерегаем наших граждан от вложения средств в сомнительные проекты, предлагающие не по рыночному высокую доходность, тем более на иностранных платформах. Бесплатное обучение – это, конечно, хорошо. Но ответственность за вложения лежит не на обучающем центре, и не на торговой площадке, а исключительно на самом инвесторе, - пояснили в агентстве.
Прежде чем рисковать своими деньгами:
1. Изучите репутацию компании и достоверность предоставляемой ею информации. Все финансовые организации, имеющие право привлекать депозиты, должны иметь лицензию финансового регулятора в лице Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.
В случае если у вас появились подозрения, что вы связались с финансовой пирамидой, необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы (Министерство внутренних дел РК) по месту жительства и в финансовый регулятор. Контакты Агентства в вашем регионе можно найти здесь.
Если организация не является резидентом, и вы намерены получить он нее платные финансовые услуги, то данная компания должна в обязательном порядке указать информацию о наличии разрешений на осуществление финансовой деятельности и предоставить соответствующею ссылку на интернет-ресурс регулятора.
Список финансовых регуляторов можно найти по ссылке.
Проверить международную компанию можно на здесь.
Там же представлен список международных финансовых организаций.
2. Изучите информацию о владельцах и руководстве компании, а также узнайте, где она зарегистрирована. Если данные о руководстве засекречены, а сама компания зарегистрирована в некой оффшорной зоне, то не стоит приобретать услуги и тем более передавать такой организации свои деньги. Процедура регистрации компаний в оффшорных зонах максимально упрощена, а узнать имя реального владельца или того, кто на самом деле стоит за этой структурой – чрезвычайно сложно. Поэтому обязательно проверьте лицензию организации на сайте Агентства.
3. Насторожитесь, если обещают высокую гарантированную доходность инвестиций. Мошенники хорошо знают психологию и играют на элементарном желании человека быстро и без труда обогатиться. Поэтому пирамиды легко обещают доходность и в 50, и в 100, и в 200% годовых, поскольку не собираются эти обещания выполнять.
Если специфика деятельности компании неясна, стоит воздержаться от вложений. Должно насторожить и отсутствие четкого механизма возврата денег. Например, если написано, что средства вам вернут только после достижения определенной суммы. Вы должны иметь возможность управлять вложенными средствами и изъять их в случае необходимости. Такие детали обычно описываются в договоре. Прежде чем подписывать документ, нужно внимательно его изучить, а в случае непонятных пунктов, проконсультироваться со специалистами.
Помните, что призывная реклама – это не повод, чтобы вложиться под высокий процент, а повод усомниться в исполнении обещаний.
4. Предлагают вознаграждения за привлечение новых вкладчиков?
Отказывайтесь – это верный признак того, что вас втягивают в финансовую пирамиду.
5. Компания приглашает поучаствовать в корпоративных мероприятиях, розыгрыше всевозможных призов, подарков, путевок? Отказывайтесь!
Это один из наиболее популярных приемов вовлечения в пирамиды новых вкладчиков. Таким образом, с одной стороны, формируется образа "успешной и прибыльной компании".
6. Обратите внимание на то, каким образом компания принимает деньги. Многие сомнительные компании принимают наличные деньги либо используют различные системы интернет - платежей и переводов без применения специальных расчетных счетов компании в банках и достоверной бухгалтерской отчетности своей деятельности.
В случае, если у вас возникли вопросы или сомнения касательно деятельности любой организации, если вы считаете, что компания имеет признаки финансовой пирамиды – вы можете обратиться в Агентство посредством мобильного приложения Fingramota Online в разделе "Финансовые пирамиды и финансовое мошенничество".
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