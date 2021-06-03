Новое мошенничество: финансовые пирамиды предлагают бесплатное обучение

Финансовые пирамиды освоили новый вид мошенничества: маскируясь под образовательные центры, предлагают пройти обучение по инвестированию. Об этом предупреждает Fingramota.kz, передает zakon.kz.

Обучись и вложись

Зачастую финансовые пирамиды маскируются под иную, не запрещенную законом деятельность. "Клубы по интересам", сетевой маркетинг, потребительские кооперативы, краудфандинговые платформы – это лишь малая часть вариантов сокрытия мошеннических схем. Также популярна маскировка под инвестиционные компании, которые предлагают на очень выгодных условиях вложиться в Forex или ценные бумаги на мировых рынках.

Как отметили в Агентстве по финрегулированию, чаще всего такие организации зарегистрированы не в Казахстане. Наоборот, многие мошеннические схемы выдают свое иностранное происхождение за преимущество.

Тем не менее, любое прикрытие рано или поздно раскрывается и на организаторов финансовой пирамиды заводят уголовное дело. По данным Генеральной прокуратуры РК за последние пять лет таких фактов было 619, а только за один прошлый год - 181.

В последнее время стало популярным получение дополнительных компетенций и образования. На этом фоне активно рекламируют свою деятельность организации, которые позиционируют себя как образовательные центры по блокчейн-технологиям и децентрализованным финансам. Они проводят обучающие программы по инвестированию в финансовые технологии и инструменты, в основном – бесплатные. После прохождения обучения клиенту предлагают разместить свои средства на трейдинговой платформе, разработанной обучающим центром, - рассказали в агентстве.

Так, в Казахстане активно продвигает и рекламирует через социальные сети свои услуги организация MarketPeak. Компания зарегистрирована в ОАЭ, при этом на сайте финансового регулятора отсутствует информация о выдаче лицензии данной компании.

Таким образом, она не имеет лицензии или иных разрешительных документов на финансовую деятельность на территории РК, не является финансовой организацией, не может иметь подразделения и осуществлять через них привлечение денег, а также не имеет права оказывать финансовые услуги, в том числе работать на рынке ценных бумаг Казахстана, - отметили в агентстве.

После проведения бесплатного обучения компания MarketPeak предлагает гражданам инвестировать не в рыночные инструменты, а именно на собственной трейдинговой платформе. При этом они обещают очень высокую доходность – от 20% до 30% в месяц, причем в иностранной валюте.

Однако возврат средств, передаваемых компании, ничем не гарантирован, любые инвестиции – не обеспечены.

За красивой картинкой скрываются финансовые проблемы

Организаторы мошеннических схем в рекламных целях и для привлечения большого количества инвесторов публикуют якобы истории успеха своих вкладчиков. Они проводят активную рекламу в социальных сетях и даже в СМИ. При этом демонстрируются факты выплат денежных средств, дорогих призов и подарков, размещаются положительные отзывы.

Стоит понимать, что, как правило, лица, о чьих историях успеха рассказывается, состоят в сговоре с организаторами.

Куда чаще вкладчики не только не получают обещанную доходность, но и теряют уже вложенные средства. Возникают и ситуации, когда мошенники сначала выплачивают небольшое вознаграждения (которое, кстати, формируется исключительно за счет вновь приходящих вкладчиков) и предлагают в дальнейшем тем больший процент, чем больше средств вы вложите. Некоторые вкладчики верят, что действительно смогут быстро разбогатеть и не только вкладывают все имеющиеся средства, но и продают имущество и даже берут кредиты.

Когда набирается определенное количество участников и большая сумма, организатор исчезает со всеми деньгами. В результате вкладчики остаются и без вознаграждения, и без собственных средств. Вернуть хотя бы часть средств обычно тоже не получается, поскольку у мошеннической организации нет ни активов, ни имущества.

Нет лицензии – нет защиты!

Компании, которые привлекают деньги под обещание выплаты значительной доходности и при этом не имеют лицензии финансового регулятора РК и реальных активов – являются мошенническими.

Тем более рисковыми являются взаимоотношения с иностранными компаниями. Ведь они не руководствуются казахстанским законодательством, и в случае возникновения проблем вкладчику придется защищать себя самостоятельно и в рамках международного права. Риск в данном случае двойной: вкладчик может как потерять средства из-за падения стоимости активов, так и стать жертвой прямого мошенничества, когда организатор исчезнет с деньгами.

Подводя итог, повторно предостерегаем наших граждан от вложения средств в сомнительные проекты, предлагающие не по рыночному высокую доходность, тем более на иностранных платформах. Бесплатное обучение – это, конечно, хорошо. Но ответственность за вложения лежит не на обучающем центре, и не на торговой площадке, а исключительно на самом инвесторе, - пояснили в агентстве.

Прежде чем рисковать своими деньгами:

1. Изучите репутацию компании и достоверность предоставляемой ею информации. Все финансовые организации, имеющие право привлекать депозиты, должны иметь лицензию финансового регулятора в лице Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

В случае если у вас появились подозрения, что вы связались с финансовой пирамидой, необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы (Министерство внутренних дел РК) по месту жительства и в финансовый регулятор. Контакты Агентства в вашем регионе можно найти здесь.

Если организация не является резидентом, и вы намерены получить он нее платные финансовые услуги, то данная компания должна в обязательном порядке указать информацию о наличии разрешений на осуществление финансовой деятельности и предоставить соответствующею ссылку на интернет-ресурс регулятора.

Список финансовых регуляторов можно найти по ссылке.

Проверить международную компанию можно на здесь.

Там же представлен список международных финансовых организаций.

2. Изучите информацию о владельцах и руководстве компании, а также узнайте, где она зарегистрирована. Если данные о руководстве засекречены, а сама компания зарегистрирована в некой оффшорной зоне, то не стоит приобретать услуги и тем более передавать такой организации свои деньги. Процедура регистрации компаний в оффшорных зонах максимально упрощена, а узнать имя реального владельца или того, кто на самом деле стоит за этой структурой – чрезвычайно сложно. Поэтому обязательно проверьте лицензию организации на сайте Агентства.

3. Насторожитесь, если обещают высокую гарантированную доходность инвестиций. Мошенники хорошо знают психологию и играют на элементарном желании человека быстро и без труда обогатиться. Поэтому пирамиды легко обещают доходность и в 50, и в 100, и в 200% годовых, поскольку не собираются эти обещания выполнять.

Если специфика деятельности компании неясна, стоит воздержаться от вложений. Должно насторожить и отсутствие четкого механизма возврата денег. Например, если написано, что средства вам вернут только после достижения определенной суммы. Вы должны иметь возможность управлять вложенными средствами и изъять их в случае необходимости. Такие детали обычно описываются в договоре. Прежде чем подписывать документ, нужно внимательно его изучить, а в случае непонятных пунктов, проконсультироваться со специалистами.

Помните, что призывная реклама – это не повод, чтобы вложиться под высокий процент, а повод усомниться в исполнении обещаний.

4. Предлагают вознаграждения за привлечение новых вкладчиков?

Отказывайтесь – это верный признак того, что вас втягивают в финансовую пирамиду.

5. Компания приглашает поучаствовать в корпоративных мероприятиях, розыгрыше всевозможных призов, подарков, путевок? Отказывайтесь!

Это один из наиболее популярных приемов вовлечения в пирамиды новых вкладчиков. Таким образом, с одной стороны, формируется образа "успешной и прибыльной компании".

6. Обратите внимание на то, каким образом компания принимает деньги. Многие сомнительные компании принимают наличные деньги либо используют различные системы интернет - платежей и переводов без применения специальных расчетных счетов компании в банках и достоверной бухгалтерской отчетности своей деятельности.

В случае, если у вас возникли вопросы или сомнения касательно деятельности любой организации, если вы считаете, что компания имеет признаки финансовой пирамиды – вы можете обратиться в Агентство посредством мобильного приложения Fingramota Online в разделе "Финансовые пирамиды и финансовое мошенничество".