Как правильно питаться без отказа от любимых блюд

Как правильно питаться, не отказываясь от любимых блюд, рассказала британский диетолог Керри Мейджор, сообщает zakon.kz.

Пища делится на пять основных групп:

сложные углеводы,

белок,

фрукты и овощи,

молочные продукты,

жиры,

масло.

Чтобы улучшить свое питание, достаточно каждый день есть продукты из всех пяти групп, причем ровно столько, сколько требуется, - сказала диетолог.

Как определить размер одной порции продуктов

объем должен быть сравним с размером кулака.

То же правило подходит и для продуктов, богатых белком.

По информации Lenta.ru, при активном образе жизни порцию можно несколько увеличить.

Диетолог советует считать одной порцией овощей пару горстей или от трети до половины тарелки, а одной порцией фруктов — плод средних размеров, весящий примерно 80 граммов. Каждый день нужно съедать пять порций фруктов или овощей, причем желательно разных.

Порция жиров или масла соответствует по размеру большому пальцу руки. Молочные продукты можно не включать в каждый прием пищи, но две-три порции в день все же необходимы. Их размер зависит от конкретного продукта.