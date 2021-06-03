Законопроект о гарантированном трансферте из Нацфонда на 2022–2024 годы разработали в РК

Министерство национальной экономики разработало проект закона "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022 – 2024 годы", передает zakon.kz.

Предусматриваются следующие размеры гарантированного трансферта из Нацфонда:

2022 год – 2 400 000 000 тысяч тенге; 2023 год – 2 200 000 000 тысяч тенге; 2024 год – 2 000 000 000 тысяч тенге.

Указывается, что гарантированный трансферт из Национального фонда направляется на выплату солидарных пенсий, государственные базовые пенсионные выплаты из республиканского бюджета.

Принятие законопроекта позволит обеспечить сбалансированность бюджета и Национального фонда, - отмечают разработчики.

Закон планируется ввести в действие с 1 января 2022 года.

Проект закона размещен на сайте "Открытые НПА" для обсуждения до 16 июня.