Полиция Нур-Султана показала фото разыскиваемых преступников

Полицейские Нур-Султана опубликовали фото разыскиваемых лиц, обвиняемых в совершениях краж и мошенничествах, сообщает zakon.kz, со ссылкой на polisia.kz.

Опубликованы фото подозреваемых в мошенничестве, кражах автомашин, домов и квартир, личного имущества.

Стражи порядка обратились к гражданам с просьбой о содействии в поимке подозреваемых в совершении преступлений. Среди разыскиваемых есть и иностранные граждане.

К примеру, объявлена в розыск 28-летняя уроженка Российской Федерации, ее подозревают в совершении кражи денежных средств из квартиры. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 188 УК РК. В случае, если вину разыскиваемой докажут, ей грозит ограничение свободы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

– На установление преступников ориентирован личный состав Департамента. Ориентировки с изображением подозреваемых размещены в аэропортах, ж/д и автовокзалах. Организован поиск в пассажиропотоке. Просим граждан при задержании или получении информации о местонахождении подозреваемых лиц, сообщить по телефонам: 8-(7172) 71-60-69, 71-61-48, 8-775-532-66-37, – говорится в обращении полицейских к гражданам.