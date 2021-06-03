Два года скрывался мужчина, не желавший отдавать долг в 16 млн тенге

В Усть-Каменогорске мужчина задолжал предпринимателю 16 млн тенге и скрывался от нее, передает zakon.kz.

В отдел миграционной службы Управления полиции города Усть-Каменогорска поступило постановление от 8 декабря 2020 года частного судебного исполнителя о взыскании долга в размере 16 033 389 тенге с 32-летнего гражданина в пользу индивидуальному предпринимателю. Ранее знакомый, с которым заявительница поддерживала деловые отношения, попросил в долг 16 млн тенге. Всю сумму должник получил сразу по договору займа в сентябре 2018 года и согласно документу долг он должен был вернуть в течение трех месяцев того же года. Однако заемщик, не вернув и части суммы, два года скрывался от женщины, - рассказали в полиции.

В конце 2020 года потерпевшая обратилась к судебному исполнителю для взыскания денежных средств. Частный судебный исполнитель не установил место проживания должника.

После объявления его в розыск сотрудники миграционной службы установили злоумышленника в Усть-Каменогорске.

В настоящее время стражи порядка передали сведения о местонахождении должника судебному исполнителю для взыскания долга.