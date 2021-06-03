Альтернативную концепцию модернизации аэропорта представили в Алматы

Архитектор Акбай Айдын презентовал свой авторский проект нового терминала алматинского аэропорта на расширенном заседании комиссии №2 Общественного совета Алматы по вопросам комфортной городской среды, передает zakon.kz.

Заседание прошло в формате ZOOM 3 июня 2021 года. Председатель комиссии и модератор встречи Марат Шибутов напомнил, что в феврале этого года прошли общественные слушания, касающиеся будущего алматинского аэропорта, которым теперь владеет турецкая компания "TAV Airports". Новые хозяева предложили свой вариант модернизации, предполагающий снос нынешнего здания и строительства нового.

Турецкий проект представляет собой обычную коробку, рассчитан на увеличение пропускной способности и увеличение прибыли и учитывает особенности алматинского архитектурного стиля. Но иностранные туристы, прилетающие в Алматы, первым делом видят здание аэропорта. Поэтому оно должно быть знаковым объектом и визитной карточкой города, - отметил М. Шибутов.

Шибутов сказал, что за последние годы в Казахстане были потеряны выдающиеся наработки отечественной архитектурной школы и все решают пожелания заказчика, для которого главное прибыль, а не историческая преемственность, потребности города и оценки специалистов.

Основной докладчик Айдын Акбай представил участникам встречи свои наброски в презентации Power Point и кратко озвучил, чем его проект отличается от турецкой версии.

Сноса исторического здания не будет, но оно будет отреставрировано и внутри него появятся новые функции.

За нынешним зданием будет построен новый, современный трехуровневый терминал, своими формами напоминающий горные склоны.

Внутри нового аэропорта появится торговый центр, а также озеленение, включая и декорации в виде деревьев.

Наземная парковка перед аэропортом будет ликвидирована и вместо нее появится большая зеленая зона с новыми деревьями и лавочками.

Будет обеспечена доступность для маломобильных граждан.

Приоритет будет отдан пешеходам. На уровне земли можно будет ездить только общественному транспорту, велосипедам и самокатам. Появятся сервисы аренды велосипедов и самокатов. Соблюдаются требования концепции Vision Zero.

Все заезжающие машины будут направляться в подземный автопаркинг.

Что касается стоимости своего проекта, то спикер ответил, что об этом говорить пока рано. Так как для этого необходимо разработать полноценное ТЭО, на которое уйдет около 8 месяцев. И его разработка будет иметь смысл только в том, случае, если городские власти и турецкие инвесторы отдадут предпочтение альтернативному проекту.

Однако, подчеркнул Акбай Айдын, так как в его проекте в отличие от турецкого нет необходимости демонтировать и переносить историческое здание, это дает существенную экономию средств. В то же время дополнительные расходы будут вызваны строительством торгового центра, подземного паркинга и зеленой пешеходной зоны.



В то же время в будущем, наличие ТЦ в аэропорту может полностью или частично отбить понесенные затраты. При этом в целом новый аэропорт станет куда более красивым, уютным, экологичным.



Участник встречи Толеутай Жаббаров выразил надежду, что у южной столицы будет именно такой аэропорт.

Это наш город, наша земля, наша история, и в первую очередь власти должны учитывать потребности и желания алматинцев, а не иностранных бизнесменов, - сказал Жаббаров.