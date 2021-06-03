Каким должен быть современный имам, рассказал Верховный муфтий

Прибывший в Шымкент с двухдневным официальным визитом председатель ДУМК, Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы принял участие в ряде встреч и мероприятий, сообщает zakon.kz.

Форум "Лучший интеллектуальный имам XXI века" прошел в представительстве Духовного управления мусульман Казахстана в Шымкенте. На мероприятии присутствовал и выступил прибывший в Шымкент с двухдневным официальным визитом председатель ДУМК, Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы.

- Работа имама требует большой ответственности, - отметил муфтий. - Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Имам является лидером и ответственным за своих подчиненных". Конечно, для выполнения такой обязанности имам должен обладать благим нравом, педагогическими навыками, быть активным, чтобы быть образцом для других. Ежегодно Духовное управление мусульман Казахстана представляет общественности ряд важных фетв и документов. Это то, что нужно и джамаату, и имамам. Вы должны развивать себя и быть в состоянии воспитать личность. Ваш труд обретет баракат только в том случае, если вы будете упорны в своих делах и будете делать это искренне.

В тот же день Наурызбай кажы Таганулы встретился с акимом города Муратом Айтеновым и обсудил с ним религиозную ситуацию в мегаполисе, благотворительную деятельность, состояние мечетей.

В этом году при прямой поддержке акима города 75 тысяч семей получили благотворительную помощь. Также массовые благотворительные акции были проведены Шымкентским представительством ДУМК в месяц Рамадан.

Что касается мечетей, то в Шымкенте их наибольшее количество. Верховный муфтий поблагодарил граждан, которые оказывают им посильную помощь и рассказал, что "помимо семи направлений деятельности Духовного управления мусульман нами приняты такие документы, как "Культура возведения могил и их посещения", "Культура проведения поминальных обедов". В честь 30-летия независимости страны нами подготовлен ряд проектов, и мы намерены реализовать их совместно с акиматами".

Также муфтий присутствовал и выступил на республиканской научно-практической конференции "Хәкім Абай һәм Ихсан ілімі", которая прошла в Южно-Казахстанском государственном университете имени М. Ауэзова.

Разъясняя непреходящую ценность учения Ихсан в воспитании и духовном совершенствовании человека, Наурызбай кажы Таганулы отметил: "Совершение добрых дел с искренностью в сердце принесет огромную пользу человеку. С этой точки зрения учение Ихсан показывает, как нужно поклоняться и совершать добро - с искренними намерениями, бескорыстно, как повелевает Всевышний Аллах в Священном Коране. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: "Дела оцениваются по намерениям". В сердце человека не должно быть зависти, гордости, высокомерия и учение Ихсан помогает избавиться от таких негативных качеств".

Муфтий напомнил, что многочисленные благие дела, мероприятия, проводимые со стороны имамов, должны расцениваться не как показуха, а как добрый пример для других.

Решением Совета ученых Верховному муфтию Наурызбаю кажы Таганулы присвоили звание "Почетный профессор" Южно-Казахстанского государственного университета имени М. Ауэзова.