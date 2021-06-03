Теорию о подключении вакцинированных к Bluetooth обсуждают казахстанцы

Новую теорию о сверхспособностях привитых людей обсуждают казахстанцы, сообщает zakon.kz.

На этот раз они выдвинули версию о том, что те, кто получил вакцину против COVID-19, могут испускать и принимать сигналы Bluetooth.

Подобная теория появилась в TikTok. Один из пользователей сообщил, что получил вакцину производителя AstraZeneca и теперь все окружающие устройства пытаются подключиться к его Bluetooth-сигналу.

Оригинал видео был удален, однако ролик стал распространяться в других социальных сетях.

На самом деле упомянутый в ролике "побочный эффект" невозможен. Радиочастотный приемопередатчик Bluetooth работает в нелицензированном диапазоне ISM с центральной частотой 2,4 гигагерца. В таком же диапазоне работают микроволны и Wi-Fi. Для того чтобы принимать сигналы Bluetooth, необходима антенна кратная длине волны, - отмечают эксперты

Посылать и принимать сигналы Bluetooth, получив вакцину, невозможно.

В препаратах для иммунизации не содержится устройств, способных на это, - говорится в сообщении Stopfake.kz.

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