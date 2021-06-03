КНБ задержал организатора международной наркогруппировки

3 июня 2021, 14:24
Фото: gov.kz

Сотрудники КНБ задержали в Алматы одного из организаторов международной наркогруппировки, сообщает zakon.kz.

24 мая был задержан житель Алматы, выступающий в преступной иерархии в качестве одного из организаторов международной наркогруппировки, занимающейся реализацией оптовых партий наркотического средства "мефедрон". В результате проведения обысковых мероприятий обнаружено и изъято 1.3 кг синтетических наркотиков, - говорится в сообщении ведомства.

Криминальный товар сбывался посредством одного из крупнейших интернет-магазинов бесконтактным способом путем осуществления тайниковых закладок.

Следует отметить, что в последнее время отмечается неуклонный рост кустарного изготовления и поставок на "черный рынок" Алматы крупных партий наркотических средств.

С начала 2021 года пресечено 11 фактов незаконного оборота наркотических средств, ликвидирована деятельность 5-ти подпольных лабораторий (в т.ч. 1 на территории Кыргызстана) по производству синтетических наркотиков. Из незаконного оборота изъято порядка 190 килограммов наркотиков. За занятие наркобизнесом задержаны и привлечены к уголовной ответственности 17 человек, - добавили в пресс-службе.


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