Семьям, пострадавшим от крупного пожара в Риддере, вручают деньги и гуманитарную помощь

Жители Риддера в Восточно-Казахстанской области, чьи дома сгорели при пожаре 10 мая, получили «Карты помощи» на общую сумму 30 млн. тенге от Фонда Булата Утемуратова в рамках совместного проекта с Красным Полумесяцем Казахстана и Fortebank, сообщает kazlenta.kz со ссылкой на акимат региона.

Пока собирали документы, пожар уже был где-то в 30 метрах от нас. Мы быстро сели в машину, отъехали и смотрели издалека. Вдруг затрещал шифер и полетели осколки. Поняли, что наш дом горит, а потом следующий и следующий… - вспоминает Михаил, житель Риддера.

Общая площадь пожара составила 288 гектаров, из которых 273 гектара - лесная зона. Команда реагирования на бедствия Красного Полумесяца оперативно прибыла на место происшествия, и, при содействии местных государственных органов, провела оценку ситуации и понесенного ущерба пострадавших.

Со стороны местных исполнительных органов были подготовлены все эвакуационные пункты, предоставлены номера в гостинице, а также трехразовое питание. Тем жителям, которые находятся у своих родственников, была оказана гуманитарная помощь в виде продуктов первой необходимости и одежды, - сообщил Дуйсенбаев Данияр Бекказыулы, заместитель акима города Риддер.

Каждая из тридцати пострадавших семей получила банковские карты номиналом в 1 млн. тенге, а общая сумма помощи составила 30 млн. тенге. Выделенные средства помогут людям покрыть первые необходимые расходы и начать восстановление жилья и имущества.

Красный Полумесяц всегда реагирует на разного рода чрезвычайные ситуации, и произошедший пожар не стал исключением. Мобилизовав все наши ресурсы при колоссальной поддержке Фонда Булата Утемуратова, мы оказали необходимую помощь людям, оставшимся без жилья. Произошедшая трагедия в очередной раз продемонстрировала сплоченность наших соотечественников и готовность Красного Полумесяца оперативно реагировать на различные вызовы, - говорит Аргымбаев Еркебек Камбарович, президент Красного Полумесяца Казахстана.

Ранее в этом году в рамках проекта «Карта Помощи» Фондом Булата Утемуратова была оказана финансовая поддержка пострадавшим от паводков в северных областях страны, где 1061 человек получил помощь на общую сумму более 53 млн. тенге. Напомним, что совместный проект реализуется с 2018 года. За этот период Фонд Булата Утемуратова помог 9196-и гражданам на общую сумму около 360 млн. тенге.