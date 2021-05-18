В ВКО запускается проект по строительству и реконструкции студобщежитий

В рамках 5 социальных проектов АО "Финансовый центр" МОН РК застройщикам предлагается построить или реконструировать за свой счет студенческое общежитие с последующим размещением госзаказа.

В Восточном Казахстане дефицит в студенческих общежитиях составляет порядка 3 тысяч койко-мест.

Мы предлагаем инвесторам построить общежитие с последующим обеспечением его государственным заказом на 8 лет. Так, после ввода в эксплуатацию для построенного общежития на 1 койко-место государство в год будет выделять 122 МРП (355 тысяч тенге), для Алматы эта сумма составляет 144 МРП. Если же здание было реконструировано, то 47 МРП (137 тысяч тенге), с ежегодной индексацией к МРП. Механизм уже отработан, заказчиком выступает МОН РК, оператором - наш Финансовый центр, - сообщил представитель АО "Финансовый центр" Акжол Курмансеит в ходе брифинга в РСК ВКО.

Кроме выплат по госзаказу, инвесторам предлагаются дополнительные стимулирующие инструменты в виде субсидирования банковского займа через фонд "Даму", предоставления готовых ПСД, платы студентами за проживание (в среднем 10 тысяч тенге) и дохода от коммерческих площадей.

Подобные проекты уже реализованы в городах Алматы, Шымкент, Тараз.

Вместе с тем по тому же принципу АО "Финансовый центр" предлагает инвесторам строить или реконструировать частные школы и школы-интернаты в регионе в рамках подушевого нормативного финансирования. Оплата за одно ученическое место в частной школе в рамках госзаказа будет составлять при строительстве 96 МРП (280 тысяч тенге), при реконструкции – 47 МРП (137 тысяч тенге). Также государством будут оплачиваться операционные расходы на весь период деятельности школы (минимум 20 лет), которые зависят от уровня предоставляемого образования, в среднем 470 тысяч тенге.