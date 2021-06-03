Реализацию проектов в АПК обсудил Мамин с представителями компаний Нидерландов

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел переговоры с руководством ведущих агропромышленных компаний Нидерландов — мировых лидеров в сфере производства теплиц, сельхозоборудования, семян, биологической защиты растений, передает zakon.kz.

В состав прибывшей в Казахстан делегации нидерландского бизнеса вошли представители KUBO, Dutch Greenhouse Delta, Van der Hoeven Horticultural Projects, Certhon, Gakon, Koppert Biological Systems, Food Ventures, Hoogendoorn, Svensson, Priva, HVA International, Dalsem, Rijk Zwaan и др., сообщает primeminister.kz.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества сфере АПК, в том числе внедрения облачных вычислений, искусственного интеллекта и других инновационных технологий в развитии тепличных комплексов, семеноводства и других секторов сельского хозяйства Казахстана, - говорится в сообщении.

По итогам переговоров представители АО "НК "Kazakh Invest", "НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр", Союза картофелеводов и овощеводов Казахстана, АО "Казына Капитал Менеджмент", а также ряд казахстанских компаний подписали с Dutch Greenhouse Delta, Food Ventures, Rijk Zwaan, Solynta и Koppert Biological Systems соглашения, предусматривающие реализацию совместных проектов по развитию плодоовощеводства и производства семенного картофеля в Казахстане, биологических средств защиты растений, строительству тепличных комплексов в РК, демонстрационной станции и высокотехнологического-исследовательского центра в Туркестанской области.

Как отмечается, общая сумма инвестиций в экономику РК по указанным проектам превысит 100 млрд тенге. Их реализация позволит создать в Казахстане новые качественные рабочие места, внедрить передовые технологии и практики в сфере АПК, а также повысить уровень обеспечения продовольственной безопасности и экспортный потенциал Казахстана.

В рамках визита в РК представители нидерландских компаний посетят Алматинскую, Актюбинскую, Западно-Казахстанскую области и город Алматы для обсуждения с руководством регионов и казахстанскими партнерами деталей реализации совместных проектов.

В Казахстане действуют свыше 900 предприятий с участием нидерландского капитала, которые широко представлены в энергетическом, машиностроительном, строительном, транспортно-логистическом и агропромышленном секторах экономики РК. Н

идерланды, обладая передовыми технологиями и эффективными методиками ведения агросектора, занимают лидирующие позиции и являются вторым после США крупнейшим в мире экспортером сельхозпродукции. В переговорах с казахстанской стороны приняли участие министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, чрезвычайный и полномочный посол РК в Королевстве Нидерландов Аскар Жумагалиев, председатели правления АО "НК "Kazakh Invest" — Меиржан Юсупов, "НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр" — Гульмира Исаева, первый заместитель председателя правления АО "НУХ "Байтерек" Каныш Избастин, от нидерландской стороны — посол в РК Андре Карстенс.