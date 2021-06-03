Туристы оказались в ловушке на скале в урочище Мынжылкы, сообщает zakon.kz.

Парень с девушкой с Восточно-Казахстанской области забрались на скалу напротив Бастиона, самостоятельно им спуститься не удалось.

Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда совместно со Службой спасения города Алматы поднялись наверх к пострадавшим.

По словам спасателей, они находились на скале под уклоном 50 градусов, на высоте около 3500 метров. Местность была очень сложной для прохождения. Со скал стекали ручьи, скатывались большие камни и местами лежал снег и лед.

Туристы были сильно уставшие, у девушки наблюдались признаки горной болезни. Одежда молодых людей совершенно не подходила для такого маршрута. Аккуратно, используя альпинистское снаряжение спасатели обеих экстренных служб, на веревках спустили молодых людей преодолевая все препятствия. Затем, по организованной спасателями РОСО переправе, пострадавших перевели через горную реку, - сообщили в пресс-службе ГУ "РОСО МЧС РК".