Град и сильный ветер. Прогноз погоды на 4 июня 

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 4 июня, сообщает zakon.kz.

На большей части республики под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, в связи с чем местами ожидаются дожди с грозами, возможно выпадение града, в центре РК местами сильный дождь. Местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, пыльная буря, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, местами в Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ожидаются усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, местами шквал, возможен град.

В Алматинской, Жамбылской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, пыльная буря, возможен град.

В Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, пыльная буря, в Туркестанской области - шквал.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются шквал, днем усиление ветра 15-20 м/с, пыльная буря, возможен град. В Актюбинской, ночью в Мангистауской, Атырауской областях усилится ветер 15-20 м/с.

Днем на большей части Кызылординской, Жамбылской областей, местами в Алматинской, Туркестанской областях сохранится сильная жара.

В Кызылординской, Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской, Алматинской, местами Атырауской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Костанайской, Павлодарской областях, в отдельных районах Акмолинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.