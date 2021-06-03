До 3 градусов тепла ожидается в Нур-Султане

Синоптики предоставили прогноз погоды в Нур-Султане на 4-6 июня, сообщает zakon.kz.

4 июня переменная облачность, утром и днем дождь, гроза, возможен град. Ветер северный ночью 9-14, утром и днем 15-20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 18-20 тепла.

5 июня переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-5, днем 18-20 тепла.

6 июня переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 21-23 тепла.