Под влияние радикальной идеологии чаще всего попадают в тяжелые минуты жизни - эксперт

Почему люди попадают в сети приверженцев деструктивных религиозных течений? Как им помочь выбраться оттуда? В этих и других вопросах попытался разобраться журналист zakon.kz.

Не секрет, многие люди, которые никогда в жизни не думали, что когда-нибудь окажутся под влиянием вербовщиков, попадали в их сети, сами того не замечая, и в последующем им очень трудно было уйти от них. Чтобы не попасть к ним, необходимо в первую очередь научиться распознавать их психологический портрет и сразу узнавать их. Как это сделать?

- Если говорить о психологическом портрете приверженцев деструктивных религиозных течений, то можно сказать, что это люди, которые на все и на всех смотрят через призму своих знаний и ценностей, то есть у них узкое видение мира. А ведь окружающий мир разнообразный, и люди все разные и нельзя судить о них, исходя только из того, что они, например, не так одеваются, не похожи на других, особенно, если речь идет о религиозных мотивах, о вероубеждении, - говорит и.о. доцента кафедры "Психология" Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева Алмат Нурадинов.

Казахстан – светское государство и никто не имеет право навязывать другим свои религиозные убеждения, религиозные взгляды и особенно тем, кто в данный момент испытывает какие-то жизненные трудности - финансовые, материальные, психологические и так далее, или духовный кризис. Тем более, нельзя это делать в какой-либо агрессивной форме.

Как показывает жизнь, многие люди обращаются к религии в трудные для них минуты. Это может быть связано с семьей, или с другими близкими людьми, или со здоровьем, или с потерей работы, источников дохода, или с какими-то другими проблемами. И когда в такие моменты человеку встречаются люди, которые как бы готовы ему помочь, поддержать и морально, и психологически, и материально, человек начинает им верить, он хватается за них как за спасительную соломинку, он не ставит под сомнение их действия, не задумывается, для чего они это делают, не оценивает происходящее критически. И как результат – попадает под влияние радикальной идеологии, под влияние деструктивных религиозных течений.

Их очень сложно распознать с первого взгляда, особенно тем гражданам, которые никогда в жизни с ними не сталкивались, не знают, что такое радикальная идеология, террористические и экстремистские организации, деструктивные религиозные течения, кто такие вербовщики и их адепты, как становятся их жертвами и так далее.

Поэтому доверчивые граждане в тяжелые минуты жизни поддаются таким "сочувствующим" и "желающим помочь" людям, с благодарностью воспринимают их "помощь", а когда прозревают, очень сожалеют об этом. И таких примеров в жизни предостаточно. И это происходит не только в исламе, но и в неохристианских направлениях.

Как рассказывают жертвы деструктивных религиозных организаций, в рядах приверженцев они оказываются из-за того, что были обмануты вербовщиками, приверженцами ДРТ, попали под их сильное влияние, но уйти не могли, потому что, во-первых, не сразу понимали, где они оказались на самом деле, во-вторых, уйти от них не так-то легко было.

- Хотелось бы предостеречь людей от такого негативного влияния, - говорит Алмат Нурадинов. - Надо всегда критически относиться к подобного рода информациям или навязанной помощи, задуматься, почему этот человек хочет помочь мне с помощью религии. Каждый, неважно религиозный или нерелигиозный человек, должен быть ответственен за свои поступки и придерживаться правил поведения в обществе и уважать других людей, их права и законные интересы.

По его мнению, Многие трудности, с которыми сталкивается в своей жизни человек, а также психологические проблемы не проходят бесследно, они оставляют свой след и чаще всего негативный. Например, человек начинает страдать бессонницей, нервозностью, раздражительностью и так далее. Проявление стресса происходит по-разному, у каждого человека это индивидуально.

Алмат Нурадинов привел примеры из жизни женщин и детей, вернувшихся из зон террористической активности в ходе спецопераций "Жусан", проведенных органами безопасности в пять этапов в 2019-2020 годах.

- У них у всех был стресс, и он проявлялся по-разному, - говорит психолог. – Они воочию видели войну и пережили все ее ужасы: авиаудары, бомбежки, грохот артиллерии, взрывы гранат, видели убитых.

Многие женщины и дети до сих пор с ужасом вспоминают чужую войну на чужой земле, где они оказались в основном из-за своих мужей, поверивших приверженцам международной террористической организации ИГИЛ и уехавших в Сирию воевать за призрачный халифат. По возвращении на Родину все они были размещены в реабилитационных центрах, государство оказало им всестороннюю помощь и сейчас психологи и реабилитологи делают все, чтобы помочь им справиться с так называемыми остаточными явлениями и навсегда забыть то, что они пережили и стать полноценными гражданами нашего общества.

- Человеческие воспоминания, особенно негативные, очень трудно забываются, - отметил Алмат Нурадинов. – Поэтому вначале при контакте с пострадавшими индивидуально оценивалась тяжесть их психического состояния и только после этого принималось решение, как надо работать с ними, какие методы лучше применить. В первую очередь с женщинами нужно было установить доверительные отношения, ведь когда есть взаимное доверие – это уже половина успеха, тем более, что многие из них испытывали стресс и тревогу. Потом проводили комплекс работ по снятию стресса. Главное, надо было быстрее адаптировать пострадавших к условиям жизни на Родине. Радует то, что многие специалисты - теологи, психологи, социальные работники, сотрудники правоохранительных органов и другие стали активно участвовать в этом деле и оказывать всестороннюю помощь и поддержку.