В Алматы женщина ранила ножом своего родственника

Жительница Алматы нанесла ножевые раны своему родственнику, передает zakon.kz со ссылкой на телеграм-канал MegaPolice_News

Семейный скандал закончился поножовщиной. Выяснилось, что конфликт между родственниками длился уже несколько месяцев.

Причина – раздел имущества. Супруг сестры стал предъявлять претензии. Встречи с оппонентами, как стало известно, всегда заканчивались ссорой, а иногда и дракой. На этот раз женщина встретила назойливого родственника с ножом и дважды ударила им мужчину.

Раны оказались не опасными для жизни. Пострадавшего все равно доставили в больницу. Женщина, между тем, дала признательные показания. Данное преступление расследуют следователи Управления полиции Бостандыкского района.